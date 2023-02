Mick Schumacher számára talán a vártnál is jobban alakul a 2023-as esztendő. A Forma-1-ben ugyan nem kapott állandó ülést, de a Mercedes olyan mentőövet dobott neki, mellyel talán többet is nyerhet, mint még egy évet a mezőny egyik leggyengébb autójában ülve.

Ez a bizonyos mentőöv azonban nem csak a Mercedeshez, hanem a McLarenhez is bebocsátást jelent a német számára: a wokingiak, amennyiben szükségük van tartalékversenyzőre, őt is ugraszthatják. Schumacher meg is ejtette mclarenes üléspróbáját a héten.

A McLaren és a Mercedes között fennálló technológiai kapcsolat révén tavaly is fennállt az a lehetőség, hogy szükség esetén valamelyik Mercedes-tartalékért, név szerint Stoffel Vandoorne-ért vagy Nyck de Vriesért nyúljanak. Emellett az Alpine-nal is megegyeztek arról, hogy Oscar Piastrit is kölcsönkaphatják, ha egyik állandó pilótájuk valamilyen oknál fogva kidől.

Mivel Vandoorne az Aston Martin tartalékja lett, de Vries az AlphaTauri ülését foglalta el, Piastri pedig teljes munkaidőben csatlakozott a McLarenhez, egyedüli opciójuk Alex Palou volt, akinek azonban vannak olyan IndyCar-kötelezettségei, melyek ütköznek az F1-es versenynaptárral.

A McLaren a Schumacher-féle bejelentésben kiemelte, hogy ezzel bezárult egy kör: a wokingiak frissen kinevezett csapatfőnöke, Andrea Stella a Ferrarinál dolgozott már együtt a hétszeres világbajnok Michael Schumacherrel.