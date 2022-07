Sebastian Vettel 25 ezer eurós felfüggesztett pénzbírságot kapott, mert a múlt heti Osztrák Nagydíjon idő előtt és engedély nélkül távozott egy versenyzői eligazításról. A megbeszélésen feszült volt a hangulat, Vettelen kívül többen is úgy érezték, felesleges szócséplés folyik.

Sajtóhírek szerint Fernando Alonso hosszú monológja miatt futott zsákutcába a megbeszélés. A spanyol versenyző még mindig nem tette túl magát azon, hogy Kanadában büntetést kapott az egyenesben való cikázása miatt, azóta minden lehetséges alkalmat megragad arra, hogy a büntetése igazságtalanságáról beszélhessen.

Alonso Spielbergben is több esetet hánytorgatott fel a közelmúltból, hogy ha azokért nem osztottak büntetést, ő miért érdemelte meg. Abban egyébként a versenyzők között is egyetértés van, hogy a következetes bíráskodás nagyon hiányzik a Forma-1-ből, Alonso ezúttal mégis annyira túlzásba eshetett, hogy amiatt többen is felkapták a vizet.