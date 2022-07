Lewis Hamilton korábban többször is beszélt arról, hogy a múltban rendszeresen vált zaklatások célpontjává. Előkerült egy régi videó Sebastian Vettelről is, a négyszeres világbajnok még gyerekként mesélt arról, hogy zaklatták az osztálytársai.

A még gyerek Vettel egyszer büszkén meg akarta mutatni a többieknek a kupát, amelyet egy versenyen nyert, de nem egészen úgy sült el a dolog, ahogy képzelte. A serleget egy csoport gyerek azonnal kikapta a kezéből, majd össze is törték, “felvágósnak” nevezve Vettelt.

📆:1998



Sebastian Vettel: "Once I took a trophy to school, but they destroyed it immediately and called me a show-off"🥺💔 #VettelFlashback #SV5 #Vettel pic.twitter.com/FEwGNtbTjG