A Ferrari a Forma-1-es Orosz Nagydíjra úgy utazott el, hogy már előre eldöntötték Charles Leclerc sorsát: a monacói autójába a hétvége előtt beszerelték az új erőforrásrendszert, emiatt a mezőny végéről kellett rajtolnia. A maranellóiak a cserével már bevallottan 2022-re is készültek.

Hogy még több adatot nyerjenek, illetve hogy ne legyenek erőforrás-problémái a szezon hátralévő részében, a Ferrari Carlos Sainznak is odaadja az új fejlesztésű rendszert. Mivel ő is már az utolsó engedélyezett darabokat használta az elemekből, ezért rá is büntetés vár: a spanyol pilóta biztosan a mezőny végéről rajtol majd a hétvégi Török Nagydíjon.

Mindemellett a Ferrarinak csapatfőnökük, Mattia Binotto nélkül kell teljesítenie az isztambuli versenyhétvégét. Ez a felállás nem számít újdonságnak a Scuderia életében, a tavalyi szezon óta több olyan verseny is volt, ahol az olasz szakember nem jelent meg. Ahogy tavaly, úgy idén is azért marad távol, hogy Maranellóban felügyelje a jövő évi autó fejlesztési munkálatait.