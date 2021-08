Jó ideje tartja magát a pletyka, hogy Mick Schumacher már jövőre feljebb léphet, és átülhet az Alfa Romeóba. A német versenyző szerint jelenleg nem téma az átigazolás.

A Spában édesapja előtt tisztelgő sisakdizájnnal versenyző Schumacher egyelőre szerződéshosszabításra készül. “Remélhetőleg így lesz” – mondta Schumacher.

Where it all began for the Schumacher name ⏪



Mick’s very special re-make of his father’s first F1 helmet design, worn here at Spa 30 years ago 😍 #HaasF1 #BelgianGP pic.twitter.com/abj7vWFscN