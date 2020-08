A 2020-as idényben az egy hónap múlva következő Orosz Nagydíj lesz az első, amelyen már helyszíni nézőket is fogadnak.

A szocsi versenyt illetően más téren is lazítanak a szokásoshoz képest: szerdán bejelentették, hogy a száguldó cirkusz összes szereplője, a versenyzők, csapattagok mellett beleértve az újságírókat, vendégeket is, vízummentesen, mindenféle beutazási korlátozás, nehezítés nélkül mehet Oroszországba.

🇷🇺 #Russia‘s #SochiGP to be the first 2020 @F1 Grand Prix to welcome spectators. Rest assured, all #COVID19 precautions will be taken.

✅ Participants, including pilots, engineers, journalists & honour guests, have been granted visa-free entry.

🏁 24-27 September 2020, #Sochi! pic.twitter.com/wIS1NBbbkl

