Azért most sem fenékig tejfel minden, a The Miami Herald tudósítása szerint a stadionnak otthont adó Miami Gardens polgármestere, Olivier Gilbert és megye illetékes vezetője is ellenzi a Forma-1-es futam rendezését. Erre is utalt az F1 versenyszervezésért is felelős fejese, Sean Bratches a közleményben, amikor kiemelte, hogy nem fogják zavarni a környékbelieket:

“A futam stadionban való rendezésének köszönhetően korlátozott munkákra lesz csak szükség a városi közutakon, a verseny előkészítése így igen kis zavart okoz csak a helyi lakosok és üzletek életében” – ígérte Bratches.

.@F1 ‘has finalized an agreement in principle with Hard Rock Stadium to bring annual F-1 racing to South Florida beginning in May 2021,’ but Miami-Dade County commissioners still need to approve the deal.

– https://t.co/hf72fQPG2B

– (Via @MiamiHerald) pic.twitter.com/4vhp5h6f8b

— Adam Stern (@A_S12) October 15, 2019