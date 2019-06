Daniel Ricciardo a tavalyi Mexikói, míg a Renault a 2010-es Japán Nagydíj óta nem várt Forma-1-es futamot ennyire előkelő rajtpozícióból, mint a 4. hely. Az ausztrál az időmérőt követően azt nyilatkozta, hogy ez az eredmény még annál is édesebb, mint a tény, hogy legyőzte korábbi csapatának, a Red Bullnak mindkét versenyzőjét.

„Azt hiszem, most át is megyek Helmuthoz [Helmut Marko, a Red Bull motorsportvezetője – szerk.]” – jegyezte meg viccesen Ricciardo, kicsit odaszúrva a Milton Keynes-i alakulatnak, amely Pierre Gasly révén egy 5. helyet szerzett, míg Max Verstappen már a Q2-ben búcsúzott Kevin Magnussen balesetét követően.

„Remek, hogy a második sorból indulhatunk. Tudtuk, hogy Max kiesett, ahogyan azt is, hogy most kell egy igazán jó kör. A Q2-ben Gasly négy tizeddel volt előttem, de nem is voltam elégedett a körömmel, mivel tudtam, hogy maradt benne bőven. Tisztában voltam vele, hogy a Q3 érdekesen alakulhat a számunkra, mert volt még két szett új gumink. Úgy voltam vele, hogy tökéletes körre van szükségem ahhoz, hogy elkapjam” – értékelte az időmérőjét Ricciardo.