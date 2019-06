„Minden úgy működik, ahogyan kell” – mondta Sainz a McLaren fejlesztései kapcsán. A gárda többek között új padlólemezzel is készült az idei hetedik versenyhétvégére. „Sok mindent kipróbáltunk az autón kísérleti jelleggel. Több csapat is lecserélte többek között az első szárnyát, hogy megtalálják az optimális egyensúlyt. Sok adatot kell kielemeznünk még, hogy lássuk, mi működik jól, és mi az, ami nem.”

Meglepően gyorsnak tűnt a McLaren a 2019-es Forma-1-es Kanadai Nagydíj hétvégéjének első két felvonásában: Carlos Sainz a 7., valamint a 4. pozícióban fejezte be a pénteki gyakorlásokat, míg az újonc Lando Norris két 11. hellyel zárt – ráadásul a második edzésen a spanyol versenyző hátránya alulról súrolta a négy tizedmásodpercet az első helyezett Charles Leclerc-hez képest.

Sainz igyekezett gyorsan leszögezni, hogy a pénteki eredmények nem feltétlenül jelentik azt, hogy a folytatásban is elérhető a negyedik hely, mert ehhez az is kellett, hogy Lewis Hamilton és Max Verstappen is megtörje az autóját. „Minden bizonnyal ez volt az eddigi legjobb péntekünk az évben. Ugyan azt nem hiszem, hogy valóban mi vagyunk a negyedik leggyorsabbak, de bízom benne, hogy ott vagyunk a három élcsapat mögött.”

„Van még potenciál az autóban, én is képes lehetek arra, amire Carlos. Jobb munkát kell végeznem a folytatásban, főleg az időmérőn” – nyilatkozta Norris. „Hamar meg tudtam szokni a pályát, de az első edzésen az első körömhöz képest nem igazán tudtam javítani. Nagyon bosszant, hogy nem tudtam kihozni a legjobbat az autóból.”

Amikor arról kérdezték a Forma-2 tavalyi ezüstérmesét, hogy érzése szerint miben kell javulnia, rövid, ám annál tartalmasabb választ adott: „Mindenben.”

Forrás: Motorsport.com