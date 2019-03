Bár a tavaly bevezetett fejvédő keret, a glória megnehezíti a dolgunkat, a Forma-1-es versenyzők azonosításának továbbra is az egyik legjobb módja a bukósisak megfigyelése. A hétvégi szezonnyitó Ausztrál Nagydíj előtt megmutatjuk a mezőny 20 pilótájának idei sisakját.

A legnagyobb durranás egyértelműen Daniel Ricciardóé, aki a Red Bull-nál használt hagyományos minta helyett egy ausztrál képzőművésszel együttműködve “funky”, absztrakt, rózsaszínnel, babakékkel is operáló festést hord majd a Renault-nál – Stop being them (szabad fordításban: légy önmagad!), áll rajta a felirat, ezzel a bukóval pedig tényleg kilóg a mezőnyből a helyi sztár.

