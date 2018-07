Az eset után az FIA-nál úgy döntöttek, a Szingapúri Nagydíjra a biztonságra való hivatkozással új szabályokat vezetnek be a tükrökre vonatkozóan, ám mivel ehhez a Motorsport Világtanácsa jóváhagyása is kell, a gyorsabb megoldás kedvéért a két hét múlva következő Magyar Nagydíjon tartanak majd megbeszélést a csapatok technikai főnökeivel.

Az FIA egy nemrég kiadott, majd visszavont műszaki irányelvben már rámutatott, hogyan képzeli el a megoldást, a felügyelőszervezet a dokumentumban az eddigi, viszonylag laza szabályozást pontosítva nem csak a tükrök az autó középvonalától számított távolságát (200-550 mm), hanem hanem pontos távolságot (450 mm-re a középvonaltól) és magasságot (640 mm-re a padlólemez legmélyebb pontjának számító kopólemeztől számítva) adott meg.

Hogy ez az irány marad-e, az majd a hungaroringi megbeszélésen derül ki, mindenesetre a tárgyalás arra is lehetőséget ad majd az FIA-nak, hogy áttekintsék az idén megjelent, a glóriát is “játékba” hozó új tükörrögzítési megoldásokat, az ezekre vonatkozó szabályokat is letisztázzák.

Forrás: Fotó: Europress