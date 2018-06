“A küzdelmünkre a médiának akkora befolyása volt, amit ők maguk sem gondoltak. A mérnöki stábomra is hatással voltak, hiszen mást sem csinálnak, mint az F1-ről olvasnak, és az olyan címek, mint a Rosberg leszólta a csapatát és hasonlók, még ha nem is voltak igazak, hatottak rájuk. Ott ülök mellettük, ők meg ezt olvassák… Szóval a versenyzőknek nagyon komolyan kell venniük a médiát is” – mondta a német a Sun Sportnak adott friss interjújában.

Rosberg hozzátette, hogy részéről már nincs semmiféle negatív érzés Hamilton iránt:

“Már nem vagyok ellenfél, szóval én nyitott vagyok a semleges viszonyra, néha akár nevetünk is egy jót, miért is ne? Nagyon is tisztelem Lewist és amit elért. Igen, nyilván voltak őrült, feszült dolgok, összeütközések, de ez szerintem elkerülhetetlen, ha a világbajnoki cím a tét. Nagyon kemény verseny volt közöttünk. Én mindig azt mondogattam, hogy csak az adott futamra koncentrálok, ez volt a védekező mechanizmusom. Akkor nem ismertem be, hogy a bajnoki cím a cél, nem beszéltem róla. Egy mentális trénerrel dolgoztam ezen.”