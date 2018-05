A Red Bull Racing néhány hét múlva privát tesztet tart a Red Bull Ringen, amelyen a MotoGP-bajnok Marc Marquez és csapat- és honfitársa, Dani Pedrosa, valamint a motokrossz-világbajnok Tony Carioli is kipróbálhatja magát egy Forma-1-es autó volánjánál.

A három motoros a napokban vesz majd részt üléspróbán az F1-csapat Milton Keynes-i központjában. Valószínűleg egy jóval korábbi, egyszerűbben kezelhető, még V8-as motorral szerelt modellbe ülnek majd.

Nem ez lesz az első alkalom, hogy motoros sztárok F1-est vezetnek – naná, John Surtees motoros világbajnokként érkezett a száguldó cirkuszba, hogy aztán ott is a bajnoki címig jusson! –, Valentino Rossi 2006-tól többször is tesztelt a Ferrarinál, esetében még az átigazolás is felmerült, míg 2016-ban Jorge Lorenzót ültette a Mercedes a 2014-es autójába, igaz, náluk csak a közös szponzor miatt hozták össze a dolgot, komolyabb szándék nem volt mögötte, és így lesz ez most a Red Bullnál is.