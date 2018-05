Olvass tovább

As we reach the last few minutes of #F1Testing, here’s one final fly-by for you. 👀🎥 pic.twitter.com/hM8D4vq4n9 — McLaren (@McLarenF1) May 16, 2018

Kevin Magnussen a 4. idejével újra aláhúzta, hogy pillanatnyilag a Haas lehet a mezőny negyedik ereje. A dán miatt is meg kellett szakítani egyszer a körözést, ő is műszaki hiba miatt állt félre a 3. kanyar előtt.

Hátrébb a Force India tesztelője, Nyikita Mazepin, majd a Renault-nevelt Jack Aitken következett, az angol-koreai Forma-2-es versenyző most először vezetett adott évi F1-est miután tavaly már kipróbálhatott egy 2012-es Lotus E20-ast.

Productive morning for @JaitkenRacer, getting to grips with the Renault R.S.18! 63 laps completed, his fastest time a 1:18.942.#RSspirit #WeAintLeaving pic.twitter.com/5HKzLaulyK — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) May 16, 2018

A Red Bullnál is volt egy debütáló pilóta, a GT-versenyző és szimulátoros tesztelő Jake Dennis. A 22 éves pilóta a 10. idővel és 75 körrel zárta a napot.

It's 38 laps with a best time of 1:20.684 for @JakeDennis19 this morning as we pause for lunch in Barcelona 🇪🇸 #F1Testing pic.twitter.com/IEIsQpYeSK — Red Bull Racing (@redbullracing) May 16, 2018

A McLaren és a Force India szerdán is folytatta a Pirelli tesztprogramját, így ők két-két autót küldtek a pályára, míg a Toro Rossónál ketten osztoztak egy járgányon, délelőtt a fizetős tesztelő, Sean Gelael, míg délután az állandó versenyző Pierre Gasly körözött.