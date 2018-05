A hétvégi Spanyol Nagydíj után a Forma-1-es mezőny nem hagyta el Barcelonát, hiszen kedden és szerdán a spanyol pályán zajlik az első 2018-as idény közbeni teszt (a második nálunk lesz a Magyar Nagydíjat követően).

A keddi napon 10 csapat 12 autója és 13 pilótája körözött, a leggyorsabb a Red Bull-os Max Verstappen lett, aki késő délután érte el 17:528-as idejét a szuperlágy Pirelliken. A holland a renault-s Carlos Sainzot taszította le az élről, ám a spanyol két fokozattal lágyabb keveréken, a hiperlágyon ért el a maga legjobbját. Mögöttük a ferraris Sebastian Vettel és a haasos Romain Grosjean sorakozott.

That’s us completed our Tuesday run plan at @Circuitcat_eng. Solid day in the @Haas_Automation #VF18 for @RGrosjean with 129 laps set. P4 with a best lap of 1:18.449. #HaasF1 pic.twitter.com/BHI7S7j6ss

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 15, 2018