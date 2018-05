A 2018-as Forma-1-es Spanyol Nagydíj biztosan örökre emlékezetes marad a Williams újonca, Szergej Szirotkin számára, ám nem az eredmény – három kör hátrányban az utolsó – miatt, sokkal inkább azért, mert borzalmas kínokat élt át a volánnál, az ülés és a biztonsági öv kikészítette az alfelét.

“Ez volt az eddigi legkeményebb versenyem. Nem is igazán nevezném versenynek. Jó volt a rajtom, de aztán belekeveredtem a 3-as kanyarnál a balesetbe, nem is láttam, merre menjek. És aztán elkezdődött a szenvedés. Hogy is mondjam udvariasan… Gond volt az üléssel” – magyarázta az orosz a futam után.

“Az év eleje óta megvan ez a probléma, és eddig nem igazán volt alkalmunk foglalkozni vele, de ma… Végeztünk pár módosítást, de nem hiszem, hogy a jó irányba mentünk. Nagyon durva volt. Csak szenvedtem, alig tudtam megmaradni az autóban.”

“Ezen a pályán előzni sem lehet, amúgy sem volt jó futamom, de azért mentem. De nagyon kényelmetlen volt, nem is, annál sokkal több, nagyon fájdalmas volt. Egyértelműen nem segített a dolog a koncentrációban. Egyszerűen csak a túlélés volt a cél.”

Szirotkin hozzátette, hogy a verseny után azonnal nekiláttak az ülés módosításának:

“Furcsa, de már most, alig 40 perccel azután, hogy visszatértem a garázsba, máris találtunk néhány javítást. Szerintem Monacóra már nem lesznek olyan gondjaim, mint ma.”