A Forma-1 2012-ben az austini Circuit of the Americas pályán tért vissza az USA-ba, ám Texas mellé Bernie Ecclestone, majd a sortág irányítását tavaly év elején átvett Liberty Media is újabb amerikai helyszíneket keresett.

A floridai Miamiban idén a Amerikai Nagydíjhoz kötődően F1-es szurkolói fesztivált rendeznek, de a cél természetesen az ottani versenyrendezés, ami most komoly lendületet kaphat, ugyanis a városi tanács napirendjére tűzte a kérdést, a jövő héten szavaznak a kérdésről.

“Miami város tanácsa ma fontos lépést tett azzal, hogy felvette napirendjébe a témát, siker esetén már a jövő évben a belvárosba vihetjük a Forma-1-et. Örömmel látjuk a közösség F1 iránti érdeklődését, alig várjuk a helyi tisztségviselőkkel és üzleti partnerekkel való közös munkát, amellyel valóra válthatjuk ezt az álmot! Több mint félmilliárd nézőjével a Forma-1 a világ legnagyobb versenyshow-ja, a világ egyik legikonikusabb és legcsillogóbb városaként, az igen erős idegenforgalmi infrastruktúrájával Miami tökéletes helyszíne jelenthet az F1 és rajongói számára” – állt az F1 gazdasági és marketingügyekért felelős vezetője, Sean Bratches által ma délután kiadott közleményben.