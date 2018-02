A pilóta honfitársa, az 1992-es világbajnok Nigel Mansell szerint nem is érdemes kapkodnia, akár még érdekes ajánlatot is kaphat:

“Jelenleg azonban Lewis lábai előtt hever a világ, övé a legjobb autó, a legjobb csapat, szóval miért is akarna váltani? Egyeseknek megadatik, hogy nagyon jó helyzetbe kerülnek a pályájukon, Lewis közéjük tartozik, így nem kell kapkodnia. Amikor megfelelő lesz számára, majd aláír.”

Hamilton – és a Mercedes is – tavaly eljutott a negyedik világbajnoki címéig, Mansell szerint pedig a schumacheri hetes rekord is elérhető lehet számára:

“Nem kérdés, hogy megint Lewis és a Mercedes az egyértelmű favorit. Lewisnak jó néhány éve van még, ha megvan benne az étvágy, nem látom akadályát, hogy szerezzen még pár világbajnoki címet, hogy igen magasra tegye a lécet.”

“De a Forma-1 érdekében azt remélem, hogy a Ferrari, a Red Bull, akár még a McLaren is megizzasztja majd a Mercedest, hogy izgalmas legyen a verseny. Nem szabad lebecsülnünk, milyen jó munkát végzett tavaly a Ferrari. Voltak gondjaik, Sebastiannak (Vettel) sem alakult jól minden futama, de a győzni akarásuk nélkül sokkal kevésbé lett volna izgalmas a bajnokság. Remélem, ezen a télen is így folytatják és talán a Red Bull is kihoz még valamit a Renault-motorból.”