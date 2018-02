A 18 éves versenyző tavaly, a doningtoni Forma-4-es futamon szenvedett súlyos balesetet, mindkét lábát amputálni kellett. Monger nem adta fel, a felépülése után visszatért, az idén a Forma-3-ban indul a Carlin színeiben.

Monger már be is ült az autóba, sőt ment is vele néhány kört, erről a Twitteren osztott meg egy videót.

A súlyos baleset ellenére még hisz abban, hogy eljuthat a Forma-1-ig. “Nyolcéves korom óta álmodom arról, hogy F1-es versenyző leszek” – mondta Monger.

Unbelievable feeling to be back in a single seater over the past couple of weeks. Some decent laps in the bank! Sights now firmly set on achieving a drive in @BRDCBritishF3 this season @CarlinRacing 🚀 pic.twitter.com/e2pDoku87k

— billywhizz (@BillyMonger) 15 February 2018