Egy átlagos okostelefonon napjainkban nagyjából 80 alkalmazás is található, de egy ember naponta körülbelül csak 9-et, havonta pedig 30-at használ ezekből. A számos haszontalan és felesleges mellett azért vannak hasznos, jó alkalmazások is, az Apple pedig díjazott is közülük 16-ot, melyek szerintük arra inspirálták az embereket, hogy mélyebb kötődést alakítsunk ki a bennünket körbevevő világgal, tágítsuk a képzeletünket vagy éppen kapcsolatban maradjunk a szeretteinkkel.

Az év legjobb iPhone-alkalmazása a BeReal lett. Egy közösségi oldal appjáról van szó, ahová az embereknek frissen készített képeket kell posztolniuk, de akkor, amikor az alkalmazás szól. Két perce van mindenkinek a felvillanó értesítéstől kezdve erre, ezzel biztosított marad, hogy az emberek a valós képet mutassák magukról, és ne egy előre beállított, megszerkesztett, szétfilterezett fotót tegyenek fel, mint más közösségi oldalakon.

Az app bombasiker lett, iOS- és Android-rendszerekre együttesen már 15 milliónál is többen töltötték le a programot, egy időben pedig népszerűbb volt a letöltési listákon, mint például a TikTok.

Az App Store Awards 2022 keretein belül számos kategóriában díjaztak még a legjobb iPad-alkalmazástól kezdve a Macre, Apple TV-re és Apple Watch-ra készült appokig, emellett a kulturális hatásuk miatt öt programot különdíjjal is megajándékoztak.

Ezeken felül a másik fontos kategóriacsoport a játékoké volt. Az iPhone-ra készültek közül az idei legjobb az Apex Legends Mobile volt, a battle royale műfaj egyik legjobbja. Nagy tesója, a számítógépes Apex Legends már 2019 óta létezett, a telefonos verzió azonban csak idén május 17-én került fel az alkalmazásboltokba. Megjelenése után 60 országban lett a legtöbbször letöltött játék, 89 országban pedig a vonatkozó lista első tíz helyének egyikén végzett.