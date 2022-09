A világ egyik legnagyobb showműsora az amerikai foci legnagyobb eseményének, a Super Bowl-nak a félidei koncertje, ahová évről évre a legnagyobb sztárokat hívják meg. Az NFL bejelentette, hogy az 57. kiadás felénél nem más, mint Rihanna buliztatja a közönséget mind a tévék előtt, mint a helyszínen, az arizonai Glendale városában található State Farm Stadiumban 2023. február 12-én.

A barbadosi énekesnő nem számított befutónak, a legtöbben Taylor Swiftet tippelték, köszönhetően annak is, hogy ő új albummal jelentkezik a jövő hónapban. Emellett az is Rihanna ellen szólt, hogy 2019-ben egyszer már visszamondta ezt a felkérést, szolidaritást vállalva ezzel Colin Kaepernick polgárjogi aktivistává váló játékossal, aki 2016-ban a meccsek előtti térdelésével került be a szélesebb köztudatba.

A félidei műsornak hosszú éveken át a Pepsi volt a fő partnere, idén azonban több éves szerződést kötött az NFL az Apple Music-kal, ezért is választhatták a gyermekének nemrég életet adó 34 éves előadót, akinek nevéhez 8 stúdióalbum és 9 Grammy-díj fűződik.