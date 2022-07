Az űrkutatás egyik örök problémája az űrszemét kérdése: bolygónkat különféle törmelékek, elhagyott alkatrészek veszik körül, már-már önálló égitestként keringenek körülöttünk, számuk pedig egyre csak nő földön kívüli aktivitásunk és az egymással is ütköző, így széttöredező űrszemét-daraboknak köszönhetően.

A közel 130 millió darab szeméthez szerencsére nemigen tesz hozzá a Nemzetközi Űrállomás, ahol négy asztronauta évente akár 2,5 tonna hulladékot is termelhet. Ez már jelentős mennyiség, melyet ha csak úgy, az űrbe dobnának, tovább fokozná a nem elhanyagolható problémát.

Évi 2,5 tonna szemét feldolgozása és az űrbéli kukák kiürítése nem egyszerű feladat, a szakemberek folyamatosan dolgoztak, dolgoznak a lehető legjobb megoldáson. Most kifejlesztettek egy új rendszert, mely gyakorlatilag ágyúként lövi ki a becsomagolt hulladékot a Föld felé.

Congrats to @Nanoracks for successfully leveraging the #BishopAirlock to dispose of 172 pounds of waste from the #ISS! This is a momentous occasion for the company as they have developed a new way to sustainably handle disposal in #space. https://t.co/Plth3K7DGa pic.twitter.com/0wObTT3Jek

— Voyager Space (@VoyagerSH) July 6, 2022