A Harley-Davidson neve egyet jelent a nagy amerikai túramotorokkal, melyek után azok is megfordulnak, akik alapvetően nem feltétlenül érdeklődnek a motorozás iránt. Egy ideje azonban már nem csak benzinégető kétkerekűekkel foglalkoznak: nemrég e-bike-juk második generációjáról rántották le a leplet.

A Serial 1 márkanév legújabb termékpalettájának mindhárom darabja igencsak szemrevaló. Rájuk nézve hamar szembetűnik, hogy semmiféle útegyenetlenséget elnyelő rugó vagy teleszkóp nem kapott helyet a bringákon, ezt a feladatot ugyanis a Michelin abroncsai és a rázkódáselnyelő ülés oldja meg. Érdemes még megfigyelni a hajtást is: lánc helyett szíjas megoldást és mindössze egyetlen fokozatot használt a gyártó, de nincs is szükség többre, hiszen a pedáloknál található villanymotor besegít a meredekebb kaptatókon is.

Leggyorsabban az utcai kivitellel lehet száguldozni, ezzel nem lehetetlen a 45 km/órás sebesség elérése sem. A villanyos rásegítés forrása itt egy 706 Wh-s kivehető akkumulátor. Tiszteletet érdemel a terepre szánt bringa 32 km/órás értéke is, itt egy 529 Wh-s egység nyújt segítséget 50-150 km-en át.

A bringák árai 3800 és 5600 dollár (1,4-2 millió forint) között változnak felszereltségi szinttől függően. Értéknövelő tényező például a Google-lel történő összeköttetés is: mobilunk térképén mindig ellenőrizhetjük, hol tartózkodik a kétkerekű, de az útvonaltervezés is egyszerűbb a gyártó szerint, illetve utunk végén mindenféle adatot megtudhatunk az átlag- és csúcssebességtől kezdve a megtett szintkülönbségig. A kerékpár még a telefont is fel tudja tölteni menet közben egy USB-C csatlakozón keresztül.