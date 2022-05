Számos videojáték készült és készül majd a jövőben is, melyek legnagyobb erénye a látványvilága: a folyamatos fejlődéssel egyre szebb és szebb képeket kaptunk, de ha visszanézünk a múltba, mindig felfedezünk hibákat. Ám ha minden jól megy, hamarosan hibátlan képeket kaphatunk az Unreal Engine 5 segítségével. A játékmotorról korábban itt írtunk:

Ebben az új környezetben szabadjára engedheti bármelyik alkotó a fantáziáját, tényleg nincsenek korlátok, az eredmény akár fotorealisztikus is lehet. Ezt be is mutatta nekünk Lorenzo Drago egy videó segítségével.

A 3D művész fent látható videójában összehozott egy koszos, kissé lepukkant vasútállomást. A hangulatában az elmúlt évek Kőbánya-Kispestjét idéző megálló a való életben is létezik Japánban, ám ezek a képek nem ott készültek: minden, amit látunk, számítógépes munka, ez nem a valódi Etchü-Daimon vasútállomás.

Addig még azonban várnunk kell, mire mindez elterjed a videojátékokban: az ilyen alkotások rendkívül gépigényesek lehetnek, melyekre nemhogy a mezei felhasználók otthoni szettje nincs felkészülve, de még a gamerek gépeit is erősen megdolgoztatná, ha ezt a látványvilágot azonnal kellene reprodukálnia egy játékon belül.