1993 decemberében jelent meg az első hivatalos FIFA-játék az EA gondozásában. Azóta évről évre jelentek meg újabb és újabb verziók, a széria felülmúlta minden focis riválisát, napjainkra pedig eljutott odáig, hogy a világ legsikeresebb sport témájú videójáték-sorozatáról beszélünk: 2021 végéig 325 milliót vettek belőle.

Az EA és a FIFA közös története azonban véget ér 2023 júliusában – számolt be a gyártó. Már korábban ismert volt, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség változásokat szeretne, ugyanis nem tetszett nekik az EA szinte monopolhelyzete, és végül nem is hosszabbították meg az együttműködést.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy még idén nyáron vagy legkésőbb kora ősszel megkapjuk a legújabb játékot, a FIFA 23-at, benne a férfi és a női világbajnoksággal is, majd jövőre már EA Sports FC néven jelenik meg az EA által gondozott focis cím. A játékfejlesztő közleménye szerint mindez azonban nem lesz befolyással a játékra egyáltalán: továbbra is kiélhetjük futballistaálmainkat a karriermódban, összeállíthatjuk a fantáziacsapatunkat az Ultimate Teamben, vagy utcai focizhatunk a VOLTA módban. Mivel a játékos- és bajnokságlicencek eddig is az EA-nél voltak, a jövőben is nagyjából 19 ezer játékos, 700 klub, száznál is több stadion és 30 létező bajnokság közül válogathatunk majd, köztük a spanyollal, a némettel, az angollal vagy az olasszal.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a FIFA név nem tűnik el a játékáruházakból. A szövetség azt tervezi, hogy a jövőben is készíttet majd játékot, Gianni Infantino elnök pedig azt ígéri, hogy az lesz a legjobb az összes focis játék közül. Ebben mi azért kételkedünk, elnézve a legnagyobb rivális, az eFootball 2022 idei csúnya lebőgését, de kíváncsian várjuk a fejleményeket.