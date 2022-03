Szinte hagyomány lett az utóbbi években, hogy a legmagasabban rangsorolt Oscar-kategóriák jelöltjei egy-egy ajándékcsomagot kapnak az este szponzoraitól. Ezeket a felajánlásokat egy erre szakosodott cég, a Distinctive Assets gyűjti össze, majd osztja ki a jelöltek között.

Idén a legjobb férfi és női fő- és mellékszereplők mellett a legjobb rendező díjára jelöltek kapnak ajándékot, azaz többek között Will Smith, Javier Bardem, Kirsten Dunst és Steven Spielberg is számíthat remek holmikra. Idén ráadásul huszadik alkalommal osztogat ajándékokat a cég, így igyekeztek valami extra meglepetéssel is készülni.

Ez az extra egy darabka föld lett Skóciában: nem egy nagy területről van szó, de épp akkoráról, ami után már nevük mellé felvehetnék az alkotók a Lord előtagot. Mindemellett megkapják az igazi úri élményt is egy klasszikus kastélyban, ahol all inclusive ellátást kapnak a sztárok.

Mindezek mellé jöhetnek természetesen az olyan apróságok az ajándékcsomagban, mint az aranyozott csokis perecek, mindenféle ételek (paradicsom, lazac) felhasználásával készülő bőrápoló csomag, némi vodka és más egyéb csecsebecsék, például olívaolaj. Mindezek összértéke nem ismert, de dollárban kifejezve legalább százezres nagyságrendű.

Az Oscar-díjakat 2022-ben magyar idő szerint március 28-án, a hajnali órákban adják át.