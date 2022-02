A Virgin Galactic már évek óta ott toporog a súlytalanság élményét nyújtó repülések megvalósulásának kapujában, de átlépni ezt a határt eddig nem sikerült. Voltak próbarepülések, balesetek, halasztások, majd végül 2021-ben a cég tulajdonosát, Richard Bransont is felvitték, és szerencsére egy darabban tértek vissza.

Az Új-Mexikóból induló űrhajó elérte a világűrt a sivatag felett nagyjából 85,3 kilométeres magasságban, az emberek néhány percig érezték a súlytalanságot, majd az űrhajó siklásban visszatért az űrkikötőbe. Az egész út a felszállástól a landolásig nagyjából egy órán át tartott.

Ezt követően mégsem indult be az üzlet, maradtak a halasztások, és ígéretek, de a magabiztosság nem szűnt meg, ugyanis újra lehet jegyet venni a “jövőben majd egyszer” bekövetkező utazásokra. A brit milliárdos űrrepülő-társasága kedden jelentette be, hogy szerdától megnyílik újra a jegyvásárlás lehetősége.

Az ülőhelyek árai 450 ezer dollárnál (kb. 140 millió forint) kezdődnek, és a cég három különböző kategóriában fogja értékesíteni a jegyeket. Így tehát lesz egyszemélyes jegy, páros jegy, valamint csoportos/családi jegy is. Végül arra is van mód, hogy valaki teljes egészében lefoglaljon egy űrhajót. Aki most vesz jegyet, annak biztosan várnia kell majd, mert a vállalatnak évek óta nagyjából 600 olyan előjegyzett utasa van, akik 250 ezer dollárért foglaltak jegyet már lassan tíz éve.

A jegyár egyharmadát kell előlegként kifizetni, aminek a fele akkor sem jár vissza, ha sohasem valósul meg a repülés, de ez a mély zsebű érdeklődők számára vélhetően vállalható kockázat.