Lewis Hamilton napjaink egyik legjobban fizetett sportolója, pénzét pedig nem fél elkölteni. 2017-ben New Yorkban vásárolt valamivel több mint 33 millió fontért (14,2 milliárd forintért) egy tetőtéri luxuslakást, ám itt egy percet sem élt, mielőtt nemrég túl nem adott rajta.

A képre kattintva galéria nyílik

Befektetésnek mindenesetre nem volt rossz az üzlet, ugyanis szűk négy évvel később 37,26 millió fontért (16 milliárd forintért) passzolta tovább az 1114 négyzetméteres, 5 háló- és 6 fürdőszobás ingatlant, melyhez úszómedence is tartozik. A lakást már 2019-ben elkezdte árulni a Mercedes Forma-1-es versenyzője, ám a 42,9 millió fontos irányár kissé magasnak bizonyult.

Hamiltonnak a New York-i lakás eladása után is lesz hol álomra hajtania a fejét: van egy másik otthona is a városban, de emellett Angliában is rendelkezik ingatlannal, a legtöbb idejét pedig monacói házában tölti a brit.

Az új tulajdonos exkluzív körbe került a vétellel, hiszen olyan hírességek élnek szomszédságában, mint Harry Styles, The Weeknd és Justin Timberlake zenészek, illetve Jake Gyllenhaal és Meg Ryan színészek.