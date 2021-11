Részletes terv alapján, aprólékosan dolgoznak a restaurátorok a Lánchíd oroszlánjain egy újpesti műteremben. A szakemberek először felmérik, hogy milyen állapotban vannak a szobrok. Mivel a mészkő a környezeti hatások miatt “elgipszesedik”, megköti a szennyeződéseket, a felszíne pedig elszíneződik, elsőként megtisztítják őket. Közben vegyszeres pakolásokat tesznek azokra a felületekre – például a száj vagy a hajlatok környékére –, ahol a környezeti szennyeződések még sötétebbé tették az oroszlánok felületét. Ezután újabb mosás és fertőtlenítés következik.

A szakemberek azt is feltárják, hogy a szobrok hol tartalmaznak idegen anyagot, kőbetétet vagy egyéb korábbi pótlásokat. Ehhez kalapáccsal kell végigkopogtatniuk az oroszlánokat. Részletes hibatérképet készítenek, amelyen jelölik, hol vannak repedések vagy javításra szoruló részek. A szobrok vizsgálatát, valamint a nagy porral és fröcsköléssel járó tisztítási munkákat még szabadtéren végzik el. A szobrokat csak ezután viszik a műterembe, ahol pótolják a hiányzó darabokat, és elvégzik a szükséges javításokat.

A kisebb hibákat különleges habarccsal hozzák helyre, és már kiválasztották azt a kőkiegészítő anyagot, amely színében is illik az oroszlánokhoz. A letört elemeket kiegészítik, ehhez szükség szerint szénszálas illesztéseket készítenek – így javítják a kitört fogakat. Fontos, hogy a restaurátorok csak olyan részeket pótolnak, amelyek korábban is bizonyíthatóan léteztek. Nem építenek be például olyan fogat, amely eredetileg nem volt a szobor része. A koncepcióhoz tartozik az is, hogy a szobrok felszínéről nem tüntetik el az idő valamennyi nyomát, megtartják például azokat az apró gödröcskéket, amelyek a mészkő felületén természetesen keletkeztek.

A pesti oroszlánok restaurálásán már a műteremben dolgoznak a szakemberek. Mivel a vizes technológiával elvégzett tisztítás folytatására tavasszal lesz újra lehetőség, a budai oroszlánok kint, szabadtéren töltik a telet.

A sóskúti mészkőből készült szobrokat több kőtömbből faragták, egy oroszlán három részből áll össze. Az elemek tömege egyenként 2,8 tonna, 5,5 tonna és 4,3 tonna. Egy kőoroszlán összesen tehát 12,6 tonna, vagyis valamelyest nehezebb, mint egy alacsonypadlós, városi szóló autóbusz utasok nélkül.

A darabjaikra bontott pesti oroszlánokat augusztus elején, a budaiakat pedig szeptemberben szállították el a helyszínről, miután a kőelemeket egyesével, toronydaruval leemelték a háromméteres gránittalapzatukról. A szobrok ugyanúgy három részben, de megszépülve kerülnek vissza a helyükre 2022 decemberére. Az oroszlánokat az eredeti helyükön, a talapzatukon állítják össze a kiválasztott kötőanyaggal, és a végső felületvédelemmel is a helyszínen látják el őket.

A Lánchíd felújítása a tervek szerint 2023-ig tart.