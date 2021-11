Sokan nem szeretik a nagyvárosok utcáin szanaszét heverő rollereket, melyek rendkívül balesetveszélyesek is lehetnek. Úgy tűnik azonban, hogy meg kell tanulnunk együtt élni velük, a rollerezés pedig szép lassan új szintre emelkedik: hivatalos versenysorozattá alakul.

A tervek szerint 2022 tavaszán már futamokat rendezne az eSkootr nevet viselő széria. A projekt mellé olyan arcok álltak, mint a korábbi Forma-1-es pilóta és kétszeres Le Mans-győztes Alexander Wurz, a Forma-E-bajnok Lucas di Grassi vagy a MotoGP-ben dobogós helyezéseket szerző Bradley Smith.

Maguk a versenygépek sokkal többet tudnak az utcákon megtalálható társaiknál: az S1-X kódnevű, karbonszálas vázú elektromos kétkerekű végsebessége elérheti a 100 km/órát, tervezésében pedig a Williams Advanced Engineering, a Forma-1-es csapat nem F1-es programokkal foglalkozó mérnökgárdája is részt vett. Mindkét kereket egy 6 kW-os motor hajtja majd, melyek összteljesítménye 16 lóerő lesz, ezek lendíthetik majd előre a pilótát és a legfeljebb 35 kilós járművet.

Az S1-X első és hátsó felfüggesztése is állítható, így nem csak arról lesz itt szó, hogy ki tudja jobban nyélig húzni a gázt, a roller beállításai is fontosak lesznek. A végsebesség mellett fontos információ, hogy akár 50 fokos kanyardőlésszögig is stabil maradhat a roller és vezetője, így a technikásabb városi pályákon is eszeveszett tempóban száguldozhatnak majd.

Pilótának egyébként még lehet jelentkezni: nem gond, ha nincs az embernek autóversenyzői múltja, de előny, ha korábban űzött olyan sportokat, ahol fontos az egyensúlyérzék, legyen szó korcsolyáról, síelésről vagy éppen szörfözésről.