Tavaly a koronavírus-járvány miatt elmaradt, idén azonban ismét kiosztották a világ legjobb sajtjának járó díjat a World Cheese Awardson. Egy nagyjából 250 fős zsűri, köztük élelmiszertudósokkal, sajtkereskedőkkel, séfekkel és sommelier-kkel, kóstolták végig 40 ország összesen 4079 nevezett sajtját.

Nem volt könnyű a feladatuk a számos különféle portékával, a folyamat számos körön keresztül zajlott. 88 asztalra körülbelül 45-45 különböző sajtot terítettek ki a termelők, melyeket az összes zsűri végigjárt és végigkóstolt hármas csapatokba verődve. A 45-ös csoportokból mindenhol született egy győztes, így a következő körre már “csak” 88 sajt maradt.

A döntőig már csak 16-an jutottak el, ahol a szuperzsűri segítségét kérték: őket teljesen átvilágították, így nem merülhetett fel az, hogy bármelyiküknek is haszna származott volna valamelyik sajt győzelméből. Ők egyszerre kóstolták meg egyesével a finálés finomságokat, majd pontozótáblákkal értékelték azokat, 1-től 10-ig.

A dráma a legvégére maradt: az utolsó sajt, a spanyol Olavidia névre hallgató kecsketej alapú készítmény 103 pontot kapott a maximális 160-ból, a második egy francia sajt lett 98 ponttal. A nyitóképen is látható győztesről egy brit zsűritag azt mondta, olyan gazdag, csábító és krémes a textúrája, hogy legszívesebben ágyba bújna vele.

Az abszolút győztes mellett kategorizálták is a sajtokat: a legjobbak Super Gold értékelést kaptak, köztük a három benevezett magyar sajtból egy, a baracskai félkemény sajt is, mely az abszolút negyedik helyen végzett, valamint elnyerte a verseny legjobb kézműves sajtja díját is.