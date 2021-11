Gyakorlatilag nincs olyan hónap, amikor ne esne le az állunk a Boston Dynamics robotjainak újdonságától. A Hyundai által megvásárolt cég két legismertebb gépe, a négylábú Spot és az emberszerűbb Atlas folyamatosan tanulnak, illetve tanítják őket.

Erről folyamatosan tájékozódhatnak azok, akik követik őket a közösségi médiában, egy-egy komolyabb előrelépésnél azonban egy videós produkcióval is jelentkeznek. Így tettek most is, amikor kiadták a saját Rolling Stones-videoklipjüket.

A szóviccel megcsavart Spot Me Up a Rolling Stones 1981-es Start Me Up filmecskéjét másolja le szinte teljes egészében. Az egyik négylábú pontosan úgy táncol, mint Mick Jagger, de amikor az énekes mellé a zenekar két másik tagja is csatlakozik, a robotok azt is megoldják. A videó apropója – amellett, hogy megmutassa azt, hogy például nem zavarja egymást a három robotkutya, miközben mind komplex feladatokat végeznek – az, hogy a felvételt az éppen idén 40 éves Tattoo You albumon hallhatta először a nagyközönség.

Valóban jól táncolnak a robotkutyák, de az eddigi leglátványosabb mozdulatsor így is a testvérrobothoz, Atlashoz köthető: