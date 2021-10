Semmi sem derül ki belőle, de a rengeteg rajongó számára mégis izgalmas a Trónok harca: Sárkányok háza most megjelent előzetese.

A House of the Dragon a Targaryenekről szól, a történet alapjait George R. R. Martin Tűz & Vér című regénye adta, az események kétszáz évvel a Trónok harca cselekménye előtt játszódnak. A főszerepben a hollywoodi mellékszerepei előtt leginkább a Doctor Who sorozatból ismerős Matt Smith látható majd.