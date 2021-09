Az őszközép ünnep több ezer éves hagyományokra épülő kínai ünnep, melyet a holdnaptár szerint tartanak a nyolcadik holdhónap tizenötödik napján. A Hold imádatán alapul, így a dekorációkon mindenhol visszaköszön égi kísérőnk.

A lampionok mellet a modern díszítés részei a gigantikus, felfújható Hold-másolatok. Ezek látványosak, de hátrányuk, hogy időnként önálló életre kelnek. Ez történt Henan tartományban, ahol a több sávos úton gurult a Hold, nyomában pánikszerűen lihegő személyzettel.

Meanwhile in China...



A giant moon escaped the Moon Festival in Henan province on Monday morning.



Some natural satellites just can't be caged 🌝 pic.twitter.com/lw7Wa78GPz