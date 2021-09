Egyedülálló rekordot tudhat magáénak a közösségi médiában Funky Matas név alatt tevékenykedő floridai férfi. Az eredetileg Juan Matas névvel született fickó tetoválómesterként dolgozott korábban, amikor egy nap eszébe jutott, hogy hátára tetováltatná családja és barátai aláírását.

Az első érintettek boldogan bele is mentek ebbe, de itt már nem lehetett megállni: szakmájából adódóan híres tetoválóművészek is szignózták őt, majd világsztárokat kezdett el megkeresni, hogy adjanak a hátára autogramot. Miután ők aláírták, Funky rögtön ment is a tetoválószalonba, hogy az aláírást véglegesítsék.

A férfi hátán jelenleg 225 aláírás látható, mely rekordot jelent. Olyan hírességek is írtak a hátára, mint Will Smith, Gerard Butler, Michael J. Fox vagy Darth Vader eredeti hangja, James Earl Jones. Közülük néhányan közvetlenül a tetoválógéppel készítették az aláírásukat, míg másoknál a filctoll nyomát vésték bele a bőrbe.

Az aláírások összegyűjtése nem volt rövid idő, a folyamat tíz évig tartott. Számos szignóhoz ráadásul vásárra kellett vinnie a bőrét: ahhoz, hogy közel kerüljön a világsztárokhoz, eseményekre lógott be, biztonsági emberek elől szökött meg, és sokszor még így is visszautasította az áhított celeb az aláírást.