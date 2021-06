Egyre több luxusingatlan árát adják már meg a millió dolláros címke mellett valamilyen kriptovalutában is. A legtöbb esetben a bitcoin kerül elő alternatívaként, az értékes virtuális pénzt sokan már előnyben részesítik a hagyományos fizetőeszközökkel szemben.

A francia DJ, David Guetta is elfogadja a bitcoint: Miamiban található luxusapartmanját hirdette meg nemrég az 53 éves, már nagyjából 30 éve zenélő előadó potom 14 millió dollárért (4 milliárd forintért), mely mellé odatették a megfelelő mennyiségű kriptopénzt is. A folyamatosan, nagymértékben változó árfolyam miatt nagyjából 300 és 420 bitcoint is kaphat érte.

Az ingatlan egyébként Miami Beach szomszédságában található, így a vevő mesés kilátást kap pénzéért az Atlanti-óceánra. A 37. emeleten található lakosztály 234 négyzetméteren terül el, három hálószoba mellett ugyanennyi medence is található itt, de 24 órás szobaszervizt is biztosít a ház.

Ha sikerül valakivel nyélbe ütni az ötletet, azzal anyagilag is igen jól jár majd a DJ: 2018-ban “csak” 9,5 millió dollárt fizetett a luxuslakásért előző tulajdonosának.