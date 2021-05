A filmet az Oscar-díjas rendező tavaly, a pandémia közepette forgatta szigorú járványügyi protokoll betartásával.

A fesztivál szervezői csütörtökön jelentették be, hogy Soderbergh filmjét június 18-án vetítik szabadtéri előadás keretében a New York-i Battery Parkban. Az 1954-ben Detroitban játszódó, Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour és Ray Liotta szereplésével készült produkció a mustra után július 1-jétől az HBO Max streamingszolgáltatásán lesz elérhető.

A filmben egy bűnözőkből álló társaságot arra bérelnek fel, hogy ellopjanak egy dokumentumot. Mikor az egyszerűnek látszó ügy szörnyű fordulatot vesz, a banda megpróbálja felkutatni a megbízót.

A 20. Tribeca Filmfesztivált New York-szerte számos helyszínen zárt és szabadtéri vetítésekkel rendezik meg június 9. és 20. között a szokásos tavaszi időpont helyett.

Tavaly a koronavírus-járvány miatt lefújták a filmfesztivált, idén azonban erős programmal akarják kárpótolni a közönséget a szervezők. A programba 23 országból 66 alkotást, 81 filmes munkáját válogatták be.

A napokban a New York-i kormányzó, Andrew Cuomo jelentette be, hogy a Tribeca záróestjét a Radio City Music Hallban rendezik meg, a közönség számát pedig nem korlátozzák, viszont csak a beoltottak léphetnek be.