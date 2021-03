Aligha van olyan ember a Földön, aki ne találkozott volna Leóval, az oroszlánnal, tekintve, hogy 64 éven át szerepelt a legendás hollywoodi filmstúdió, a Metro Goldwyn Mayer (MGM) logójában. 2021-ben azonban nyugdíjazták, pontosabban egy CGI-oroszlánra váltották le – írja az Adweek.

1924-es alapítása óta, vagyis az elmúlt 97 évben igazi oroszlánt használt logójához, intrójához az MGM, összesen nyolc nagymacskát láthattunk bömbölni ez idő alatt, Leo – akit a valóságban is annak hívták – 1957 óta köszöntötte a nézőket.

Sokakból még az egyre modernebbé váló világban is megrökönyödést váltott ki, hogy Leo immár csak egy számítógépes kreálmány, és látszik is rajta, hogy nem igazi. Ezért a közösségi médiában már sokan egy élethűbb műoroszlánt követelnek, vagy kérik vissza a régit.

Az új Leo debütálása így is másfél évet késett: a Gizmodo cikke szerint eredetileg már 2019 novemberében, az új James Bond-alkotásban, a Nincs idő meghalni c. filmben megjelent volna, így viszont a Dog című Channing Tatum-komédia elején, idén áprilisban mutatkozik be a digitális utód.

A James Bond-filmek mellett rengeteges más, csakugyan örökzöld alkotás kötődik az MGM-hez. Ilyen például a Tom és Jerry, az első Terminátor, a Ben-Hur, a Rocky-filmek vagy a Robotzsaru. Most pedig szavazzunk Leóról!

Mit gondolsz Leo nyugdíjazásáról? Teljesen megviselt, a papír zsebkendő is elfogyott itthon. 67% (199) Meg lehet majd szokni – éljen a modern technika! 9% (27) Nem érdekel, ki bömböl az MGM-filmek elején. 24% (73)