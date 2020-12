A szívdöglesztően gyönyörű Mariah Carey bizony rányomja a bélyegét minden évben az ünnepekre, hiszen nem csak Kevin nélkül nincs karácsony, de “All I Want For Christmas Is You” nélkül sem. A sláger örök klasszikus és szinte megunhatatlan, de nem kizárt, hogy idén ellopja a show-t régi dala elől Carey, hiszen itt az új szám, az Oh Santa, amelyben Jennifer Hudson és Ariana Grande is közreműködik.

És ha ettől még nem érzed a szaloncukor ízét a szádban, akkor itt az “All I Want for Christmas Is You” vadonatúj videóklipje. Kapaszkodj meg: az eredeti dal 1994-ben jelent meg (az énekesnő márciusban töltötte be az 50-et!), és bár az elmúlt 26 évben mindig ott volt a toplistákon, meglepő módon sosem tudta megszerezni az első helyet. Most viszont megtört a jég, és az angol toplista élére került.

Végül pedig itt az 1997-es változat videóklipje, amiből kiderül, hogy a karácsony nem sokat változott, a technológia annál inkább, a fiatal énekesnőből pedig igazi díva lett.