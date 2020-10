A szingapúri Crown Coffee nevű kávézó szeptember 15-e óta várja a helyieket, hogy megtapasztalhassák a kávézás új élményét. A tulajdonosok nem változtattak a recepten, sem az összetevőkön, azonban az alapanyagokat ettől a naptól fogva Ella, a robotbarista keveri, teljesen egyedül készíti az italokat.

A legolcsóbb feketékhez nagyjából 1200 forintos áron hozzá lehet jutni. A kávéházi látogatás során a vásárló teljesen érintésmentesen juthat hozzá italához a mobilapplikáción keresztül történő rendelésnek és fizetésnek köszönhetően. Ez a tulajdonság kifejezetten előnyére válik a vendéglátóegységnek a koronavírus-járvány közepette, a vásárlók nagyobb biztonságban érezhetik magukat.

Ella ezen felül rendkívül gyorsan is dolgozik: óránként 200 pohár itallal is elkészül, és a vendégeket is szóval tartja, amíg azok rendelésükre várnak, interaktív játékainak köszönhetően. A nappali műszak után az éjszakázás sem jelent neki gondot, a kávék után a koktélok között is otthonosan mozog, remekül rázza a shakert.