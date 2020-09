Az ilyen sikereket látva a idővel a szponzorok is szépen érkeznek. Így tett a Richard Mille is: a svájci óragyártó már tíz éve támogatja a korábbi világelsőt és aktuális második helyezettet. Az évfordulót méltó módon megünnepelték, ugyanis egy új órával rukkolt elő az alpesi vállalat.

Jelenleg is zajlik a Roland Garros, a francia nyílt teniszbajnokság, mely 2005 óta Rafael Nadal vadászterülete: a spanyol játékost az elmúlt tizenöt évben csak háromszor tudták megállítani, 12 alkalommal ő emelhette magasba a serleget.

Az RM 27-04-es minden tulajdonságában a teniszezőkre szabták: az ütő által inspirált óra számlapján látható hálóminta csak a kezdet. A szénszálas anyagból készült háznak is köszönhetően mindössze 30 grammos szerkezet rendkívül strapabíró, akár 12 ezer (!) G-s gyorsulást is kibír a Richard Mille szerint – erre persze szükség is lehet, hiszen egy szerva során komoly erők hathatnak az órára.

Maga a hálós kialakítás nem csak dísz: egy titánkábel fut végig az órában, mely a szerkezetet is tartja. A kézzel felhúzható óra energiatartaléka 35-38 óra.

Sok teniszező biztosan nem fogja hordani a Richard Mille időmérő eszközét, ugyanis mindössze 50 példány készül belőle, ráadásul azokat is 1 millió 50 ezer dollárért (330 millió forintért) kínálja a gyártó.