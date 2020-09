Japán második legnagyobb kisboltlánca, Family Mart hamarosan robotokra cserélheti személyzete nagy részét. Egy másik japán céggel, a Telexistence-szel együttműködve közösen olyan robotokat alkottak meg, melyek hamarosan teljesen önállóan berendezhetik az üzleteket és feltölthetik a hiányos polcokat árucikkekkel.

A Henry Ford első autója után Model-T névre keresztelt robot egyfajta kényszermegoldás is: a felkelő nap országában hatalmas a munkaerőhiány a rendkívül öregedő népességben, ezért is szeretnék a gépekkel enyhíteni a cég problémáit. A fekete androidokat már tesztelik néhány üzletben, de egyelőre még nem képesek önálló munkavégzésre: egy operátor kell még az üzemeltetésükhöz, akinek pakoló mozdulatait a robot hibátlanul leutánozza, fél másodperc késéssel.

A jelenlegi technológiai fejlettség is óriási lépés, állítja a fejlesztő, ugyanis az üzletláncnak így kevesebb emberre van szüksége, és a munkavégzés akár otthonról is végezhető, ha megvan hozzá a megfelelő felszerelés. Egy ember ráadásul egyszerre több robot mozgását is kontrollálhatja, feltéve, ha az üzletek kialakítása centire megegyezik: ekkor egy paranccsal az összes robot feltehet például egy üdítőspalackot a bolt polcára, legyen az akár Tokióban, Oszakában vagy Nagojában.

A robot képességei egyelőre kimerülnek az egyenkénti palackpakolásban, de az garantált, hogy az évek során fejlődni fog még a rendszer: 2022-re a Family Mart már húsz üzletben számít a Model-T-re, a végső cél pedig az, hogy minden boltban legyen egy gépi árufeltöltő.