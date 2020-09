A technológiai fejlődés az élet minden részét érinti, egyes területeken azonban kevésbé vesszük észre a megújulást, vagy kevesebb hangsúlyt kapnak. Ide tartozik a konyha is, melyhez a berlini IFA-n, a világ egyik legnagyobb szórakoztatóelektronikai kiállításán a háztartási készülékek terén elért innovatív megoldásokat is bemutatják a nagyközönségnek.

Így tett a Miele is a hétvégi rendezvényen, ahol több érdekes rendszert is megmutattak. Ezek közül a legérdekesebb a Smart Food ID nevű. Ezt a tavaly bemutatott sütőkamerájukkal lehet együtt használni: a kamera segítségével okostelefonon keresztül élőben lehet követni a sütőben zajló eseményeket anélkül, hogy ki kellene nyitni a sütőajtót vagy megpróbálni benézni a sötétbe a forró üvegen keresztül.

Ehhez jön az új funkció, mely automatikusan felismeri a képek alapján, mi is készül a sütőben. A Smart Food ID ennek megfelelően javasol is egy általa megfelelőnek gondolt programot, sütési móddal, hőmérséklettel és idővel együtt. A rendszer egyelőre csak húsz alapfogást ismer, azonban ez a kínálat is széles körű: a mediterrán sült zöldségektől kezdve a disznón át a tortákig többféle étel is megy már neki. A rendszer ráadásul önfejlesztő, az idő során egyre többet tanul a felhasználói visszajelzéseknek köszönhetően.

Egy másik hasznos újdonság a Smart Browning Control, mely a pizza barnulását figyeli, és szól, ha megsült. Emellett az indukciós főzőlapon szorgoskodóknak is készült egy segítséggel a német cég: a CookAssist lépésről lépésre kalauzolja végig a serpenyőben sütés fortélyain azokat, akiknek szüksége van erre.