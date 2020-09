A 4K felbontásért és a másodpercenkénti 60 képkockás sebességért az a Denisz Sirjaev a felelős, aki korábban már felújította a világ első horrorfilmjének nevezett Lumière-fivérek híres alkotását, A vonat érkezését, valamint az első Hold-ralit is szebbé tette.

Most nincs más dolgod, csak dőlj hátra és élvezd a kilátást a németországi Wuppertal lebegő vasútjáról. A közlekedési eszköz, melyet 1901. március elsején adtak át a nagyközönségnek, a mai napig üzemel. A bökkenő csak annyi, hogy az alábbi felvétel mindössze egy évvel a nyitás után, 1902-ben készült.

Olvass tovább

Munkáját a mesterséges intelligencia segítette: neurális hálók segítségével kvázi új képkockákat készített az eredetileg már meglévők közé, de a meglévőket is színesebbé, élesebbé tette. A jó minőséghez persze megfelelő állapotú forrás is kellett, de az amerikai Biograph nevű cég 68 mm-es filmje remek állapotban volt. Persze a minőségi ugrás így is hatalmas: az alábbi videón az eredeti felvétel digitalizált változata látható.

Maga a Wuppertal Schwebebahn, ahogy németül nevezik, a világ legrégebbi villanyvasútvonala, ahol a kocsik lógva haladnak. A 13,3 km hosszú vonalon naponta 82 ezren ingáznak. A tervező Eugen Langen eredetileg Berlinnek szerette volna eladni a terveket, de végül az ország nyugati felében fekvő városban épült meg a különleges vasút.