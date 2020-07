Sorra készítik a különböző startupok a műhúsokat laborjaikban, melyek egyre jobban hasonlítanak a valódi dologra, legyen szó kinézetről, állagról, illatról és ízről egyaránt. Több ígéretes kezdeményezést is bemutattunk korábban, és kétségtelen, hogy az így készülő termékek előbb vagy utóbb az étkezési szokásaink szerves részévé válnak.

A startupok mellett szépen lassan beszállnak a nagyobb szereplők is a 3D nyomtatással készülő hústermékek piacára. Legutóbb a KFC jelentette be, hogy a moszkvai központú 3D Bioprinting Solutions nevű vállalattal karöltve elsőként akarnak laborban készült ehető csibefalatokat alkotni. A cég alapanyagként valódi csirkéktől származó sejteket is használna, de legnagyobb részt növényekből származó töltet kerülne a nyomtatóba.