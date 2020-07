37 éve, 1982-ben jelent meg az első Microsoft Flight Simulator. A játékból azóta már több mint egy tucat különböző változat készült, és hosszú, 6 évnyi szünet után idén jön az új kiadás. Augusztus 18-ától letölthetővé válik PC-re a repülésszimulátor legújabb része, melyet három konstrukcióban is meg lehet vásárolni.

A legolcsóbb változat 23 900 forint, ebben 20 különböző repülőgépet terelgethetünk a világ 30 repülőtere között, akár éjjeli körülmények között is, többjátékos módban pedig a valódi légi forgalmat és időjárást is figyelembe kell venni az út megtervezésekor. Akinek kevés a repülő- és reptérválaszték, az 29 900 forintjukért 25 gépet és 35 légikikötőt kapnak, de ezt is lehet fokozni: 39 900 forintért 30 jármű és 40 reptér jár.

A Microsoft szerint a különböző gépek egyedi repülési modelleket kaptak, így a játékosok érezhetik a különbségeket például egy kisgép és egy sugárhajtású óriás között. A szinte tökéletes repülős élményhez már csak a kezelőszervek hiányoznak, de a Thrustmasternek erre is van megoldása a billentyűzet helyett 70-80 ezer forintért: