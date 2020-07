A Redefined Meat nevű izraeli startup saját szabadalom alapján készít műhúst, 3D nyomtatással. A cég szerint az alternatív húsuk a világ első ilyen terméke, bár ezzel minden bizonnyal vitába szállna az a spanyol vállalat, akik az idei évben már napi tíz kiló műhúst nyomtatnának.

Az izraelieknek is sikerült megjelenésben, állagban és ízben is elérniük az igazi marhasteakek világát az Alt-Steakkel. Ehhez több tapasztalt hentes, séf és élelmiszermérnök szakértelmét és segítségét igénybe vették, illetve egy svájci ízkutató cég tanácsait is megfogadták.

A műhúsok növényi alapú formulákból állnak össze. A 3D nyomtató alapvetően három alapanyagból rak össze minden egyes szeletet: alternatív izomszöveteket, vért és zsírt nyomtatnak úgy, hogy a végeredmény egy magas fehérjetartalmú, koleszterolmentes étel legyen, mely elkészítési módtól függetlenül a valódi hús élményét nyújtja.

Habár az Alt-Steak előállítása a fehérjék, a zsírok, a természetes színezőanyagok és az ízek miatt eléggé komplikált, még mindig gyorsabban elkészül a műhús, mint ahogy egy marha fogyasztható állapotba kerül.