Immár biztos, hogy a hatalmas sikert elérő Netflix-dokumentumsorozatból játékfilm is készül, a főszereplő Joe Exotic bőrébe pedig nem más bújik majd, mint Nicolas Cage. Az Oscar-díjas Cage nemcsak színészként, hanem társproducerként is részt vesz az új, 8 részesre tervezett sorozat munkálataiban. A Variety közlése szerint a CBS televízió és az Image produkciós cég is közreműködik.

A Tigrisvilág című dokumentumfilm-sorozatot márciusban mutatta be a Netflix streamingszolgáltató. Az oklahomai magánállatpark különös igazgatóját, Joe Exoticot – eredeti nevén Joe Schreibvogelt – bemutató sorozat rövid időn belül nagy népszerűséget ért el. A férfi jelenleg börtönbüntetését tölti gyilkosság és az állatvédelmi törvények megsértése miatt. Ez pedig szinte semmit nem árul el arról, mennyire mélyen összetett, bizarr, beteg jelenséget képvisel ő az Egyesült Államok társadalmában.

Az angolul Tiger King címen futó sorozat márciusban került fel a Netflixre, a Nielsen adatai szerint az első tíz napban 34 millióan látták.

Nicolas Cage az 1990-es évek legnagyobb sztárjainak egyike. Oscar-díját 1996-ban a Las Vegas, végállomás című film főszerepéért. kapta.