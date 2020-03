1941-ben és 1942-ben a német seregek egészen mélyre nyomultak a Szovjetunióba. A birodalom vezetésének félelme nem volt alaptalan, benne volt a pakliban, hogy Hitler emberei akár Moszkvát is elérhetik. A fővárost 1941 októberében elhagyták a Kommunista Párt elöljárói, és eldöntötték, hogy Szamara lesz a második közigazgatási központ.

A Moszkvától ezer kilométerre délkeletre fekvő városban oldották volna meg Sztálin elszállásolását is. Védelmére egy hét emelet mély bunkert építettek 1942 februárja és októbere között. Nyolc hónap alatt 2900 munkás és 800, a moszkvai metró építésén is dolgozó mérnök 25 ezer köbméter földet mozgatott meg, és 5000 köbméter betonnal töltötték ki a 37 méter mély óvóhelyet. Az építkezés vezetői az egyik fővárosi metróállomásból merítettek ötleteket amikor megtervezték a bunkert, így akár azt is mondhatjuk, hogy a a bunker gyakorlatilag egy függőleges metróalagút.

A dolgozók sok esetben éjszaka is dolgoztak, a legtöbb munkát ekkor tudták biztonságosan elvégezni. Az építkezésről egyetlen munkás sem beszélhetett a nyilvánosság előtt, titokban kellett tartaniuk, mire is készül a szovjet vezetés. A bunkert 1943. január 6-án helyezték üzembe. Arról nem szólnak a hírek, hogy Sztálin valaha is levonult-e a mélybe az ellenség elől, de lánya, Szvetlana a légicsapások során ide menekült.