Áprilisban lesz 50 éve, hogy Cape Canaveralből felszállt három űrhajós, James Lovell, Jack Swigert és Fred Haise. Habár a Hold felszínére nem léptek, az Apollo-13 legénysége a legtöbb embernél sokkal közelebbről látta a Föld legnagyobb kísérőjének felszínét. A három fős személyzet mindössze 250 kilométerre volt a kráterekkel tűzdelt égitesttől, miközben próbálták a földi irányítással felvenni a kapcsolatot.

A történetet sokan ismerhetik, ugyanis egy film is készült róla Tom Hanks főszereplésével. A harmadik holdraszállási kísérletet egy zárlat, és az annak következtében felrobbanó oxigéntartály meghiúsította. A robbanás más károkat is okozott a rendszerben, így az elsődleges szempont a biztonságos visszatérés volt, miközben a világ szeme erre figyelt. Az ikonikussá vált “Houston, volt egy problémánk” mondat is ekkor hangzott el Lovell szájából.

A NASA a küldetés emlékére a rendelkezésre álló repülési adatokból készített egy 4K felbontású videót a Holdról. Az űrhajósoknak, miközben megkerülték az égitestet, lenyűgöző látványban lehetett részük, leszámítva azt a nyolc percet, melyet a sötét oldalon töltöttek.

Miután megkerülték a Holdat, csak “földkeltekor” tudtak kapcsolatot teremteni a földi személyzettel, melynek pillanatai szintén láthatóak a felvételen. A videót érdemes nagy felbontásra is képes kijelzőn megnézni, legalább egy számítógép monitorján, vagy egy tévén, ugyanis a videó tényleg látványos.